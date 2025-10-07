Policía pide a sicarios de Guillermo Moral entregarse ante posibilidad de ser silenciados

La Policía Nacional continúa la búsqueda de los dos presuntos autores del asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido frente mismo a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El jefe del Departamento de Investigación de Homicidios de la Policía, comisario Richard Vera, afirmó que manejan como posibilidad la existencia de un autor moral del crimen, quien podría intentar acabar con la vida de ambos sicarios para eliminar cualquier pista que pueda conducirlo a él.

En ese sentido, solicitó a los dos prófugos que se entreguen a la Policía.

“Ojalá que no suceda, es una posibilidad dentro de otras. Nosotros buscamos afanosamente a estas personas y queremos encontrarlas con vida. También les solicitamos que, si nos escuchan, se entreguen; nosotros les vamos a garantizar la protección de su vida”, dijo.

Hay garantías de seguridad para ambos

El comisario resaltó que la Policía cuenta con la capacidad y dispondrá de todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de los sospechosos y evitar que sean víctimas de un posible autor moral.

“Nosotros vamos a recurrir a todos los recursos necesarios justamente para garantizar su vida. Queremos que ellos se presenten ante la justicia”, refirió.

El militar fallecido había denunciado, en mayo de 2023, que un abogado le hizo un ofrecimiento de G. 10 millones para hacer llegar un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, quien estaba recluido entonces en el penal de Viñas Cue, en el marco del caso antinarcotráfico “A Ultranza PY”.