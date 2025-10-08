Choque frontal dejó dos heridos en Luque

El accidente de tránsito se registró alrededor de la 1:00 de este miércoles sobre la ruta Luque–Limpio, a la altura de la zona Mora Cué. De acuerdo al reporte, dos automóviles colisionaron de manera frontal y los conductores resultaron heridos.

El comisario Rubén Solís detalló que uno de los vehículos —al mando de Héctor Toledo— habría invadido el carril contrario por causas aún desconocidas. Un testigo relató que impactó de frente contra el otro automóvil, conducido por María Elena Zárate. El choque fue tan violento que uno de los rodados terminó volcado.

Lea más: Caacupé: militar ebrio protagoniza accidente y queda en libertad

Los bomberos voluntarios acudieron al lugar para rescatar a ambos conductores, quienes habían quedado atrapados dentro de sus vehículos. Los heridos fueron trasladados conscientes al Hospital Regional de Luque y al Centro Médico La Costa, respectivamente.

La Policía continúa investigando las posibles causas del accidente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, se produjo un derrame de aceite en la ruta, por lo que los intervinientes esparcieron arena para evitar nuevos accidentes.

Lea más: Accidente frontal entre camioneta y camión en Ñemby dejó dos heridos