Pandilla busca “cobrar venganza”, denuncia abogado de motobolt imputado

Una pandilla de asaltantes se estaría organizando para cobrar venganza por la muerte de uno de sus miembros, comenta el abogado Maglio Villalba, defensor del conductor de plataforma Diego Daniel Junior Delgado Florenciañez (28), imputado por homicidio doloso tras la muerte del presunto asaltante Bruno Alfredo Acosta Alvarenga (21).

“Ayer tuvimos la comunicación con el policía que le asistió en ese momento y nos comentó que ayer a la mañana fueron a su casa tres motocicletas y con arma empezaron a amedrentarle. También ya nos hicieron llegar la información de que se está armando un equipo para poder cobrar venganza, que ya se están organizando, porque en realidad trabajan como pandilla que se mueven para delinquir”, especificó.

Agregó que el sistema tiene que ser bastante fuerte con este tipo de hechos, con este tipo de personas que perjudica a ciudadanos sin antecedentes, trabajadores, dedicados a su familia y que tienen que realizar un trabajo extra para que el dinero alcance.

Dijo que para que se dé la declaración de su cliente esperan las imágenes de circuito cerrado de una empresa de la zona, donde se vería mejor lo sucedido, además, de la recuperación psicológica y emocional en la que se encuentra.

“Tenemos que solicitar que el Ministerio Público nos fije una fecha para esta declaración. Quiero hacer notar también la decisión, con buen tino, de la jueza penal de garantía que a pesar de la imputación bastante grave por la expectativa de pena elevada, le otorgó el arresto domiciliario a mi cliente para que nosotros podamos litigar y podamos acercar todos los elementos probatorios, pero con él por lo menos en libertad”, sostuvo.

El hecho ocurrió en Luque

El motobolt aplicó puñaladas fatales con un arma blanca al presunto asaltante, tras una pelea registrada el domingo pasado en la compañía Isla Bogado de Luque, luego de que el fallecido supuestamente le haya robado su celular.