La versión del pasajero del motobolt imputado por muerte de supuesto delincuente

La fiscala Carolina Spezzini imputó ayer al motociclista de plataforma Bolt Diego Daniel Junior Delgado Florenciáñez (28) por homicidio doloso, tras la muerte del presunto asaltante Bruno Alfredo Acosta Alvarenga (21).

El motobolt aplicó puñaladas fatales con un arma blanca al supuesto asaltante, tras una pelea registrada el domingo en la compañía Isla Bogado de Luque, luego de que el fallecido supuestamente le haya robado su celular.

En el video de circuito cerrado se observa que el pasajero baja del biciclo y se aleja de la zona cuando se produjo el enfrentamiento mortal.

La versión del pasajero del motobolt

El pasajero del motobolt dio su versión en la noche del domingo y mencionó que el supuesto asaltante despojó al conductor de plataforma de su celular, lo que derivó en una persecución y posterior enfrentamiento que tuvo un desenlace fatal.

“La versión del pasajero es que él vio cuando existió un hurto de celular cerca de Biggie. Y después de ese hurto es que el conductor de Bolt inicia la persecución a la persona que le sacó el celular. Él me dijo que solamente una persona efectuó ese hurto, estando al volante de otra bicicleta. O sea, en movimiento le sacó el celular al motobolt que lo traía por el manubrio”, relató la fiscala a la 1020 AM.

Hurto simple, según fiscala

Spezzini indicó que el despojo del celular es, hasta el momento, considerado como un hurto simple y no un hurto agravado.

La fiscala resaltó que “el pasajero es muy importante para mí porque es una persona objetiva en cuanto al relato de los hechos y es el único que presenció las cosas”.

Delgado Florenciáñez acudió ayer a su audiencia preliminar y el Juzgado Penal de Garantías le concedió arresto domiciliario.