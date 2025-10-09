Asume nuevo subcomandante de la Policía Nacional

En un acto ceremonial realizado este jueves en la sede de la Academia Nacional de Policía, el comisario César Silguero asumió hoy el cargo de subcomandante de la Policía Nacional en reemplazo del comisario Ramón Morales, quien pasa a retiro.

Durante el acto, que contó con presencia del ministro del Interior, Enrique Riera; y el comandante de la Policía, comisario Carlos Benítez; el comisario Silguero declaró su compromiso de liderar desde su cargo de subcomandante “con firmeza, humanidad y visión estratégica”.

Agregó que su trabajo se basará en el plan estratégico de la Policía de “fortalecer la seguridad interna, modernizar nuestras capacidades operativas y consolidad una cultura de legalidad, respeto y servicio”.

Dijo que la Policía debe tener “la honestidad como principio innegociable en cada decisión y procedimiento” y mantener “profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos fundamentales”, y afirmó que esos principios deben ser “visibles en cada patrullaje, investigación y contacto con la ciudadanía”.

Prometió promover “la capacitación continua, la cooperación entre instituciones para enfrentar los desafíos del crimen organizado y la atención integral al personal policial”.

Hasta hoy, el comisario Silguero ocupaba el cargo de director del departamento de Investigación Criminal de la Policía.

“Misión cumplida”

Por su parte, el comisario Morales agradeció a las autoridades por la confianza que depositaron sobre su persona al asignarle el cargo de subcomandante y dijo considerar “cumplida” su misión tras más de tres décadas de carrera policial.