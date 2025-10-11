Concepción: detienen a un hombre con 214 kilos de carne vacuna en una canoa

Los agentes Lince llegaron hasta la ribera del río Paraguay, en la zona conocida como Santo Rey, en el centro de la capital de Concepción y lograron ver a un hombre que trataba de bajar bolsas arpilleras, de color blanco, de una canoa con un pequeño motor. Al ser consultado por el origen y documentaciones de la carne no pudo justificar.

Los uniformados solicitaron el apoyo de la comisaría 8ª quienes llegaron al lugar y se pudo identificar al hombre. Se trata de Crescencio Villalba Ayala (43), quien quedó detenido.

El Ministerio Público fue informado de procedimiento y las bolsas que contenían carne fueron llevadas hasta la sede regional del Departamento Antiabigeato de la Policía Nacional, donde se logró pesar y se contabilizaron 214 kilos de carne, sin hueso.

La canoa y el motor quedaron a cargo de la Prefectura Naval, por disposición fiscal.