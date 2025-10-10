Caen dos presuntos microtraficantes en Ñemby

Un allanamiento de agentes del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, con sede en este distrito, resultó en la captura de dos presuntos microtraficantes y se incautó de varias evidencias.

El procedimiento, que estuvo acompañado por el fiscal, Fernando Meyer, se realizó cerca de las 19:00, en la compañía Salinas de Ñemby, departamento Central.

Los detenidos

Las personas detenidas fueron identificadas como: Abel Ignacio González Mieres, de 22 años, e Ignacio González Mendieta (56).

La casa cateada se encuentra en las calles San Francisco y Santa Rosa, de la mencionada compañía.

En el lugar encontraron 2,85 gramos de supuesta cocaína, tipo crack, y 5,12 gramos de supuesta marihuana.

Encontraron además una balanza de precisión, una computadora, cinco cartuchos sin percutir de calibres 38 y 12 mm.

Un aparato celular, la suma de G. 1.119.000 y un plato con restos de sustancias estupefacientes.

El operativo fue en el marco del Plan de Acción Contra el Abuso de Drogas SUMAR.

La policía cuenta con cientos de denuncias de puestos de ventas de drogas.