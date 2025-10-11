Incautan droga en un pabellón de Tacumbú

Un procedimiento de control rutinario en la Cárcel de Tacumbú derivó este viernes en la incautación de drogas dentro de uno de los pabellones. El hallazgo se produjo alrededor de las 18:20 en el pabellón 5 del penal.

El subcomisario Joel Salcedo, de la Comisaría 4ª de Asunción, explicó que durante la revisión, personal penitenciario y policial encontró dos paquetes ocultos debajo de la cama de un interno condenado por homicidio doloso.

“Se incautaron dos paquetes, uno con supuesta marihuana y otro con varias pastillas. Posteriormente, se solicitó la presencia de Antinarcóticos, quienes realizaron la prueba de campo dando positivo a marihuana y disomnilan”, detalló.

La droga incautada

De acuerdo al reporte oficial, fueron retirados del lugar 142 gramos de marihuana y 80 pastillas de disomnilan, psicofármaco de uso restringido.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público, específicamente a la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, que continuará con las investigaciones.