Incautan droga lanzada desde vehículos en los penales de La Esperanza y Tacumbú

Agentes de la Comisaría 4ª de Asunción reportaron dos procedimientos en los que se incautaron paquetes con drogas en inmediaciones de la penitenciarías Industrial La Esperanza y el penal de Tacumbú. Ambos hechos ocurrieron el martes y guardan similitudes en la modalidad empleada para intentar introducir las sustancias.

Primer hallazgo en La Esperanza

El subcomisario Tomás Carvajal explicó que el primer hallazgo se produjo alrededor de las 11:55 en el puesto 6 de la Penitenciaría La Esperanza, tras la denuncia del director del penal. Un agente penitenciario divisó una bolsa de color oscuro arrojada desde un vehículo hacia el interior del recinto y dio aviso a la comisaría jurisdiccional.

Según el informe policial, en el paquete se encontraron:

Dos bolsas con supuesta cocaína tipo crack de 268 y 244 gramos (total 513 g).

Dos bolsas con supuesta marihuana de 340 y 403 gramos (total 743 g).

La intervención estuvo a cargo de personal de la comisaría y de Antinarcóticos, con acompañamiento del Ministerio Público.

Segundo caso en Tacumbú

Minutos más tarde, en la Penitenciaría de Tacumbú, se registró un hecho de similares características. Personal penitenciario detectó otro paquete abandonado cerca del portón principal. Según los agentes, el envoltorio también habría sido lanzado desde un vehículo, que coincidiría con el visto en La Esperanza momentos antes.

El subcomisario Carvajal señaló que no se descarta una conexión entre ambos casos:

“Es muy probable que se trate del mismo vehículo. Esta es una modalidad recurrente y ya hemos tenido casos anteriores de intento de ingreso de drogas lanzadas desde el exterior”, indicó.

La Fiscalía y la Unidad Antinarcóticos de la Policía continúan con la investigación, incluyendo el análisis de imágenes de circuito cerrado para identificar a los responsables.