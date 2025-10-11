Lambaré: frustran asalto en estación de servicios y capturan al sospechoso

Un intento de asalto se registró en la noche de este viernes en una estación de servicio ubicada sobre la avenida Médico del Chaco, casi Domingo Martínez de Irala, en el barrio Pilar de Lambaré. El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 y culminó con la aprehensión de un hombre con varios antecedentes penales.

Según el subcomisario Carlos Pereira, jefe de la Comisaría 15ª de Asunción, el sospechoso ingresó al minimarket de la estación simulando ser un cliente. Al encontrarse solo con la cajera, la amenazó verbalmente exigiendo la entrega de toda la recaudación.

“En un momento dado, al encontrarse solo con la cajera, empezó a amenazarla manifestándole que entregue todo lo recaudado, tratando incluso de ingresar hasta el sector donde ella estaba”, explicó el uniformado.

La víctima, identificada como Jadi Liz Mancuello Cañete, de 23 años, logró zafarse y pedir auxilio. En ese instante, el hombre intentó sujetarla del brazo para impedir que escapara, pero los playeros de la estación intervinieron rápidamente para auxiliarla.

La aprehensión

El sospechoso, identificado como Wilson Andrés Castillo, de 28 años, fue reducido por los trabajadores del lugar. Justo en ese momento una patrullera de la Comisaría 15ª pasó por el sitio y procedió a su detención.

De acuerdo al informe policial, Castillo no portaba armas en el momento de la aprehensión, aunque actuó de manera agresiva y amenazante contra la cajera. Asimismo, se constató que cuenta con varios antecedentes por robo y hurto agravado.

Gracias a la reacción de la víctima y de sus compañeros de trabajo, el delincuente no logró llevarse dinero ni objetos de valor.

El caso fue comunicado al agente fiscal Eugenio Ocampos, de la Unidad 6 de Lambaré, quien dispuso que el detenido sea trasladado a la sede fiscal.