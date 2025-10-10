Video: así fue el asalto a una cooperativa en Obligado

Un solitario delincuente habría asaltado a mano armada una cooperativa ubicada en el microcentro del distrito de Obligado, en el departamento de Itapúa. El hecho se registró al mediodía y el asaltante se llevó un teléfono celular y aproximadamente G. 40 millones en efectivo.

Los registros de la cámara de seguridad del local revelaron que el autor del robo habría dejado su motocicleta a media cuadra del sitio para llegar a pie hasta la cooperativa denominada “San Florián” y, posteriormente, intimidar a las trabajadoras.

Luego de cometer el hecho, el mismo salió de manera tranquila para dirigirse a pie hasta donde estaba su biciclo y emprender la huida. Se puede observar que recién cuando el asaltante se alejaba, una de las trabajadoras oprimió el botón de pánico, que dio aviso a la Policía Nacional a través del sistema 911.

Agentes de la Comisaría 13ª de la zona intervinieron ante el hecho e informaron del caso al agente fiscal de la unidad penal en las Colonias Unidas, Héctor Garay.

No tenían guardia

El local, que funcionaba como centro de cobranzas, no contaba con personal de seguridad, según el informe policial. El solitario atracador se movilizaba en una motocicleta tipo CG de color negro, sin chapa, según los intervinientes.

Personal del Departamento de Criminalística indicó que es llamativo que enfrente se encuentre una cooperativa más grande, en la que había cuatro guardias de seguridad, y que ninguno se percató del movimiento sospechoso de este hombre.

El maleante ingresó tranquilamente y se retiró pasando desapercibido, a pesar de que estaba con quepis, tapabocas y guantes de látex. El robo fue cometido a punta de arma de fuego, presumiblemente una pistola.