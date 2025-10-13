Cambio de mando en la Policía de Ñeembucú

En un acto realizado el sábado 11 de octubre, a las 15:30 horas, en la sede de la Dirección de Policía de Ñeembucú, se llevó a cabo la entrega y recepción de cargo de la máxima autoridad policial del departamento.

Lea más: Tras designacion del subcomandante ahora completaron la nueva cúpula policial

La comisario general inspector Martina Ramona Trinidad Ortellado asumió oficialmente como nueva directora de la Policía de Ñeembucú, en reemplazo del comisario general inspector Pablo Fredy Ortiz González, conforme a la Resolución N° 964 del 10 de octubre de 2025, emanada de la Comandancia de la Policía Nacional.

El cambio fue dispuesto por el comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez, quien nombró al comisario general inspector Pablo Fredy Ortiz González como director general interino de la Dirección General de Justicia Policial.

Por su parte, la comisario general inspector Martina Ramona Trinidad Ortellado se hizo cargo de la Dirección Departamental en una jornada de intensa actividad, teniendo en cuenta las celebraciones patronales y fundacionales que se desarrollan en la ciudad de Pilar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La nueva directora cuenta con una destacada trayectoria dentro de la institución. Se desempeñó anteriormente como directora interina de la Dirección Policial de Paraguarí y estuvo vinculada a la Dirección de Protección Integral a la Mujer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, representó a la Policía Nacional en Madrid, España, durante las Jornadas de Liderazgo Femenino y Violencia de Género.

Ortellado manifestó que su gestión se enfocará en mantener el bajo índice de inseguridad en Ñeembucú, fortaleciendo la presencia policial en los sectores más vulnerables del departamento.

En tanto, asumió como nuevo comisario principal de Orden y Seguridad, el comisario principal Cándido Jesús Pérez.