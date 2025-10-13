Emboscada: caen un fiscal y una auxiliar en allanamiento por coima

El agente fiscal sospechoso de coima es Bernardo Javier Elizaur Aguirre, de 55 años de edad, quien sería imputado junto con la auxiliar fiscal Lilian Andrea Florenciano, de 39 años, ambos de la Unidad 1 de la Fiscalía Zonal de Emboscada, correspondiente al departamento de Cordillera.

El allanamiento a dicha sede del Ministerio Público (MP) fue practicado por una comitiva que viajó desde Asunción y que estaba integrada por policías de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros (DCHPEF) y la fiscala Yeimy Rossana Adle Monges, titular de la Unidad 11 de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea).

El procedimiento fue autorizado por Humberto René Otazú Fernández, juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, primer turno.

Según los datos, los intervinientes entraron a la oficina del fiscal Elizaur inmediatamente después de que su funcionaria Florenciano recibiera G. 7 millones en efectivo que fueron previamente fotocopiados.

La plata fue entregada supuestamente a cambio de que el fiscal Elizaur pidiera una suspensión condicional del procedimiento a favor de Mauricio Soel Méndez Gómez, de 21 años, en la audiencia preliminar que debía hacerse mañana, 14 de octubre.

Mauricio está acusado por el fiscal Elizaur por lesión grave, en un proceso que se abrió el 11 de enero pasado, cuando el joven supuestamente agredió brutalmente y con arma en mano a otros jóvenes en el barrio Virgen del Rosario del municipio cordillerano de Altos.

Como la calificación de lesión grave podría llevar preso a Mauricio, supuestamente la auxiliar fiscal le pidió dinero a él y a su abogada Corazón Corrales para que el caso terminara en la audiencia preliminar.

Ante esa situación, la abogada presentó la denuncia ante la Fiscalía y se planificó el procedimiento de entrega vigilada.

Según el informe policial, el fiscal Elizaur fue llevado a su casa escoltado por la Policía, ya que tiene fueros, y la auxiliar fiscal Florenciano fue traída a Asunción para prestar declaración indagatoria, tras lo cual se decidirá si queda detenida.

La plata entregada supuestamente como coima fue encontrada en poder de la funcionaria, aunque también habría grabaciones que comprometerían al fiscal.