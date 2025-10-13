Tras persecución recuperan auto denunciado como hurtado, pero conductor huyó de la Policía.

La mañana de este lunes se registró una persecución sobre la ruta PY01, en el distrito de San Juan del Paraná, en el departamento de Itapúa. Efectivos de la comisaría local intentaron verificar a un conductor que circulaba por la zona sin la chapa delantera, momento en que este empezó a huir de los uniformados.

Luego de unos kilómetros de persecución y tras el cierre realizado con apoyo de otras comisarías cercanas, el conductor del rodado efectuó una maniobra para intentar ingresar al barrio Paraíso del distrito, pero casi cayó a la cuneta. Por tal motivo, abandonó el auto y continuó su escape a pie hacia una zona boscosa.

Según los intervinientes, presumen que el fugado sería sospechoso de un caso de hurto de un lavarropas, cometido la semana pasada en el distrito.

En el interior del auto abandonado hallaron un pasamontañas, un mazo, un tapabocas y varias herramientas. Los uniformados convocaron a personal técnico de los Departamentos de Investigaciones y Criminalística para iniciar el levantamiento de indicios.

Auto hurtado

Los intervinientes constataron, a través del chasis, que el automóvil, un Toyota Allex de color gris, figura denunciado como hurtado en la Comisaría 53ª de Central.

La chapa que tenía puesta en la parte trasera, OAG 593, no le pertenecería y figura a nombre de un automóvil de la marca Nissan, modelo Sunny, color azul.