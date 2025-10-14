Principio de incendio causó un susto en Loma Pytã

Una vivienda fue afectada parcialmente por un principio de incendio anoche en el barrio Loma Pytã de Asunción. Bomberos Voluntarios de la Segunda Compañía de Trinidad acudieron rápidamente para luchar contra las llamas.

“Ya no había fuego activo, si bastante humo y brazas en el momento, entonces desplegamos la línea para un enfriamiento, pero el dueño de casa se mostró agresivo y no nos permitió continuar con la labor. Entonces enfriamos la zona y luego ya posteriormente retiramos al personal por seguridad”, relató el capitán Orlando Ortiz.

Lea más: Incendio consume excolegio cuyo predio está en disputa judicial en Limpio

El dueño de casa luego relató a ABC TV que el fuego no era de gran magnitud y solo afectaba un techo que daba al jardín. Señaló que no quería que ingresen los bomberos porque no quería que se corte la energía eléctrica en toda la casa y por ello decidió el terminar de controlar las llamas con baldes de agua.

Los bomberos tuvieron que asistir a una de las habitantes de la vivienda, una mujer de la tercera edad que se vio afectada por inhalar el intenso humo. “Ella fue evaluada por soporte vital, se procedió a la oxigenación y control de signos vitales, ella refiere que es paciente cardiaco y está sin medicación, por lo que nos quedamos para su correcta evaluación”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Luego de la atención primaria, la mujer fue derivada a un centro asistencial, pero su cuadro no revestía gravedad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Incendio de gran magnitud consume una casa de repuestos en Coronel Oviedo