Fingió un ataque de abigeos y fue detenido

Agentes del Departamento de Investigaciones de la subsede en Tomás Romero Pereira detectaron irregularidades en la denuncia realizada por un capataz de una estancia, quien aseguró haber sido atacado por supuestos abigeos. Terminó siendo detenido por simulación de hecho punible.

Los investigadores hallaron inconsistencias en la versión de la supuesta víctima y, posteriormente, confesó que se trataba de una simulación.

El detenido fue identificado como Diego Osmar Verón Ramírez (31), capataz de la estancia “Weiler”, ubicada en el barrio San Francisco de Carlos Antonio López, en Itapúa.

El hombre fue detenido en el microcentro de la ciudad, cerca de las 16:00 de este miércoles, y fue trasladado hasta la Comisaría 20ª de la zona.

Además, entregó dos de los animales vacunos para que fueran devueltos a su propietario. Verón permanecerá a disposición del agente fiscal de turno, Luis Caballero.

La simulación

Según los investigadores, Verón explicó que pagó a un amigo para que lo golpeara y lo dejara maniatado al costado del camino. También, esta persona habría simulado ingresar al establecimiento para dejar huellas de un rodado.

Confesó que supuestamente estaba llevando de a poco los animales vacunos hasta la residencia de un familiar y posteriormente los comercializaba.

El detenido se excusó diciendo que realizaba la maniobra porque su patrón, de nacionalidad brasileña, le pagaba supuestamente muy poco.

En total serían seis los animales faltantes, pero se recuperaron dos en poder del ahora detenido.