Hallan cadáver envuelto con carpa y atado con cuerdas en Zanja Pytã

De acuerdo con el informe oficial de la Policía Nacional, el hallazgo del cadáver se produjo durante la jornada de este miércoles en un camino vecinal de la colonia Mbokajai, distrito de Zanja Pytã, Departamento de Amambay. Algunos detalles que resultan llamativos para los investigadores es el hecho de que envolvieron el cuerpo con una carpa, lo ataron con cuerdas y lo dejaron sobre un colchón al costado de la arteria.

Tratarán de identificar al fallecido y localizar a los responsables

Fuentes investigativas de la Policía Nacional, señalaron que el fallecido se trata de un hombre de aproximadamente 30 años cuya identidad aún no fue factible. Luego de identificar a la víctima, indicaron que tratarán de localizar a los responsables.

Igualmente, anunciaron que trabajarán en descifrar los motivos por los cuales la escena del hallazgo presenta características tan particulares como la carpa, las cuerdas y el colchón utilizados por los que dejaron el cuerpo en el lugar.

