¡Atención! Números de Senad para denunciar venta de drogas en tu barrio

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a través de su Dirección de Operaciones Urbanas (DOU), habilitó nuevas líneas de mensajería instantánea para recibir denuncias sobre puntos de venta, microtráfico y circulación de drogas en todo el territorio nacional.

La iniciativa busca involucrar activamente a la ciudadanía en la lucha contra el narcotráfico, ofreciendo un canal seguro, directo y confidencial para aportar información que permita a la Senad actuar con mayor eficacia.

“Queremos que la ciudadanía sea parte activa de la solución, aportando información que nos permita actuar con eficacia”, señala la institución en su comunicado.

La Senad garantiza que las denuncias serán tratadas con absoluta confidencialidad, resguardando la identidad de quienes colaboren con información.

Líneas de denuncia por zonas

Zona 1 y 2: Asunción, Gran Asunción, Lambaré, Villa Elisa, San Antonio, Ñemby, Ypané, Itororó, Guarambaré, Villeta, Nueva Italia. Número de contacto (WhatsApp): 0962 350 695.

Zonas 3 y 4: Luque, Limpio, Mariano R. Alonso, Areguá, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá, J. Augusto Saldívar, Itá, Itauguá, Ypacaraí. Número de contacto (WhatsApp): 0962 350 696.

Interior: Departamentos de Presidente Hayes, Cordillera y Paraguarí. Número de contacto (WhatsApp): 0962 350 697.

Guardia de Operaciones Urbanas: Guardia permanente para consultas generales o zonas no específicas. Número de contacto (WhatsApp): 0962 350 694.

Todas las líneas son canales seguros, directos y absolutamente confidenciales.

La SENAD insta a la población a utilizar el número correspondiente a su zona para realizar denuncias o aportar información útil, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra el tráfico de drogas en Paraguay.