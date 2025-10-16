Concepción: operativo antidrogas genera pérdida de unos 500.000 dólares a narcotraficantes

Durante el operativo se concretó la eliminación de hectáreas de cultivos de marihuana que estaban distribuidas en 3 parcelas. Asimismo se destruyó un total de 200 kilogramos de marihuana picada.

En la zona, los narcotraficantes montaron 6 campamentos de procesamiento de la droga que también fueron quemados.

Según el reporte, fueron sacadas de circulación un total de 18 toneladas de marihuana que valuadas en unos 500.000 dólares. Se sospecha que el destino de la droga sería el mercado brasileño.

Las patrullas conformadas por efectivos de la Senad y el CODI continúan sus incursiones en la zona donde se estima que existen más cultivos de marihuana.