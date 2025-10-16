Nacionales

Concepción: operativo antidrogas genera pérdida de unos 500.000 dólares a narcotraficantes

En un operativo conjunto entre agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas ( Senad) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna ( CODI) se logró la eliminación de cultivos de marihuana, además de marihuana picada y campamentos narcos. La zona donde se realizó la incursión es la colonia Cerro Mojón, ubicada en el departamento de Concepción. Se estima que la pérdida para los narcotraficantes es de medio millón de dólares.

Por Aldo Rojas
16 de octubre de 2025 - 08:47
Foto
Un total de tres parcelas de marihuana fueron destruidas durante el operativo. (Foto gentileza).

Durante el operativo se concretó la eliminación de hectáreas de cultivos de marihuana que estaban distribuidas en 3 parcelas. Asimismo se destruyó un total de 200 kilogramos de marihuana picada.

En la zona, los narcotraficantes montaron 6 campamentos de procesamiento de la droga que también fueron quemados.

Según el reporte, fueron sacadas de circulación un total de 18 toneladas de marihuana que valuadas en unos 500.000 dólares. Se sospecha que el destino de la droga sería el mercado brasileño.

Foto
El personal de CODi- FTC y de la Senad realizaron la incursión en la colonia Cerro Mojón. (Foto gentileza).

Las patrullas conformadas por efectivos de la Senad y el CODI continúan sus incursiones en la zona donde se estima que existen más cultivos de marihuana.