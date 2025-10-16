Video: hurtan por séptima vez en colegio céntrico de Trinidad

La comunidad educativa del Colegio Carlos Antonio López de Trinidad manifestó su inconformidad con la creciente inseguridad. La madrugada de este miércoles, cerca de las 2:30, se registró un nuevo hecho de hurto en la institución educativa, esta vez de ocho cajas de leche correspondientes a la merienda escolar.

Según grabaciones de las cámaras de seguridad, el delincuente tomó un riel de la cortina de un aula para convertirlo en un gancho y sacar los objetos de la dirección por el ventiluz.

Según la directora, Zunilda Vuletich, sería la séptima vez que ingresan al colegio. En la ocasión anterior se habrían llevado mercaderías por valor de G. 800.000 de la cantina de la institución. Es habitual que se roben los focos e incluso cables durante la noche.

Lea más: Fingió un ataque de abigeos y fue detenido

Además, refieren que otras viviendas ubicadas en las cercanías son víctimas de hurtos bagatelarios. En consecuencia, solicitaron mayor presencia policial en la zona afectada para desalentar este tipo de hechos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy