Dos heridos tras vuelco en zona de Remanso

El accidente de tránsito se registró anoche en la ruta D025, que une el Remanso con la rotonda de la ruta PY03. Según el reporte policial, el conductor perdió el control de su automóvil y terminó volcando aparatosamente.

Se desconoce si hubo otro rodado involucrado, puesto que no hubo testigos. Dentro del rodado viajaban el conductor, identificado como Ronaldo Quintana, y una mujer cuya identidad no fue confirmada hasta el cierre de la nota.

El chofer fue rescatado por algunas personas que circulaban por la zona y traslada a un hospital con un vehículo particular. Mientras que la mujer fue rescatada por los Bomberos Voluntarios de Limpio.

“Una vez que llegamos al lugar encontramos un vehículo liviano en vuelco total, se encontró a una persona del sexo femenino dentro del habitáculo del vehículo en estado inconsciente, se procedió a darle soporte primeramente dentro y posteriormente pasamos a la extracción, ya que no podía salir por sus propios medios”, detalló el bombero voluntario Edgar Lobo.

La mujer fue derivada en ambulancia hasta el Hospital de Limpio.

