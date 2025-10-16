Video: camión quedó sin frenos y causó choque en cadena en Ñemby

Al menos cuatro vehículos estuvieron involucrados en un choque en cadena que ocurrió en la ruta PY01, exacceso sur.

El hecho se registró en la ciudad de Ñemby, en inmediaciones de la fábrica de Coca Cola.

Los vehículos involucrados son un camión trasganado, dos camiones de mediano porte y un automóvil de la marca Nissan.

Según los testigos indicaron a los agentes de la Comisaría 11 de Arroyo Seco, el camión trasganado quedó sin frenos cuando iba por la pendiente de la ruta PY01, por lo que impactó contra uno de los camiones de mediano porte, este contra el auto Nissan y el auto contra el otro camión de mediano porte.

Sin víctimas

Si bien varios vehículos estuvieron involucrados en el accidente, solo se registraron daños materiales y un tránsito congestionado.

Intervinieron agentes de la Comisaría 11 de Arroyo Seco y bomberos de la novena compañía de Ñemby.