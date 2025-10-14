Motociclista muere tras accidente con otra moto sobre el viaducto de República Argentina

Un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este martes dejó como saldo una víctima fatal y una persona herida. El percance involucró a dos motocicletas que colisionaron sobre el viaducto de la avenida República Argentina y Eusebio Ayala, en Asunción.

La víctima fue identificada como Pablo Enrique Nascimento Gennaro, de 37 años, quien falleció tras sufrir graves lesiones. En tanto, la conductora del otro biciclo, Elena Tatiana González Arce, de 36 años, fue trasladada al servicio de emergencias médicas con lesiones, pero fuera de peligro.

Testimonio de la motociclista

Según el subcomisario José Cabañas, subjefe de la Comisaría 7ª Metropolitana, el accidente se habría producido cuando ambos motociclistas circulaban en la misma dirección.

“La señora manifestó que iba de Mariscal López hacia Fernando de la Mora y, en el medio del viaducto, sintió un fuerte impacto desde atrás. Luego cayó al pavimento y perdió el conocimiento”, explicó el uniformado.

El personal policial y bomberos voluntarios acudieron rápidamente al lugar y asistieron a las víctimas.

“Se trató de dos motociclistas. El hombre fue asistido por personal del SEME, pero a pesar de los esfuerzos de reanimación durante más de una hora, no se logró salvarle la vida”, detalló Cabañas.

De acuerdo con el reporte preliminar, Nascimento Gennaro llevaba casco protector, pero habría sufrido una fractura cervical producto del impacto en la nuca, lo que le causó la muerte.

Procedimiento en curso

El tránsito en el sector del viaducto fue temporalmente interrumpido mientras agentes de Criminalística de la Policía Nacional realizaban los trabajos técnicos de rigor. La intervención de la Fiscalía estaba pendiente al cierre del procedimiento, según confirmó el subcomisario.