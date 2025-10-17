Solicita ayuda para hallar a adolescente desaparecido en Villarrica

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia, a través de sus redes sociales, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Gerardo Andrés Brítez Monges, quien se encuentra con paradero desconocido.

Según comentó la señora Rossana Monges, madre del joven de 13 años, este fue visto por última vez en la ciudad de Villarrica, en el barrio San Miguel, fracción Yvyra Rovy.

En ese momento vestía una remera blanca, un pantalón de vestir azul marino y zapatos de vestir marrón.

En caso de contar con información que pueda contribuir a su localización, se solicita llamar de inmediato al 911 de la Policía Nacional, al 147 #FonoAyuda o al 130 del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas.

