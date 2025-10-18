Encarnación: se entrega conductor que protagonizó accidente fatal y huyó

Donald Aron Ortiz Amarilla (42 años) se presentó esta mañana en la Comisaría 36 del barrio Santo Domingo de Encarnación para ponerse a disposición de la Justicia como protagonista de un accidente con resultado fatal ocurrido en la noche del viernes.

En la noche del viernes, agentes de la Comisaría 36 fueron alertados sobre un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 358 de la Ruta PY01, dentro de su jurisdicción.

En el lugar hallaron una motocicleta de la marca Star con matrícula 282 HDS que habría sido atropellada por un automóvil de color gris, según testigos.

La motocicleta era guiada por Nelson Raúl Ramírez Vera, quien cayó al pavimento hacia la banquina y murió en el lugar, según intervinientes.

La versión del detenido

Ortiz Amarilla declaró que no se percató de la motocicleta en el momento del impacto. Luego de su detención, entregó su rodado, un Toyota Corolla gris que presentaba rastros evidentes del choque.

Por disposición de la agente fiscal de turno, Raquel Bordón, el hombre fue detenido por supuesta omisión de auxilio.