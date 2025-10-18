Policiales

Encarnación: se entrega conductor que protagonizó accidente fatal y huyó

Un hombre se entregó esta mañana como supuesto responsable de un accidente fatal ocurrido en la noche del viernes sobre la Ruta PY01. El hombre fue detenido por supuesta omisión de auxilio debido a que no asistió a la víctima y huyó del lugar del siniestro vial.

Por Sergio González
18 de octubre de 2025 - 12:37
El conductor entregó también su automóvil, que mostraba rastros de una colisión.Gentileza

Donald Aron Ortiz Amarilla (42 años) se presentó esta mañana en la Comisaría 36 del barrio Santo Domingo de Encarnación para ponerse a disposición de la Justicia como protagonista de un accidente con resultado fatal ocurrido en la noche del viernes.

En la noche del viernes, agentes de la Comisaría 36 fueron alertados sobre un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 358 de la Ruta PY01, dentro de su jurisdicción.

En el lugar hallaron una motocicleta de la marca Star con matrícula 282 HDS que habría sido atropellada por un automóvil de color gris, según testigos.

La motocicleta era guiada por Nelson Raúl Ramírez Vera, quien cayó al pavimento hacia la banquina y murió en el lugar, según intervinientes.

La versión del detenido

Ortiz Amarilla declaró que no se percató de la motocicleta en el momento del impacto. Luego de su detención, entregó su rodado, un Toyota Corolla gris que presentaba rastros evidentes del choque.

Motociclista muere arrollado sobre ruta PY01 en Encarnación.

Por disposición de la agente fiscal de turno, Raquel Bordón, el hombre fue detenido por supuesta omisión de auxilio.