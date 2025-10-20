Más de 100 personas demoradas tras operativo de seguridad en el Superclásico

El Operativo Py’aguapy de la Policía Nacional realizó un amplio despliegue de seguridad preventiva durante el encuentro Cerro Porteño vs. Club Olimpia, donde se procedió a la detención de varias personas.
Resultados obtenidos por la Policía
- Una persona localizada que posee orden de búsqueda.
- Cinco personas aprehendidas por posesión de sustancias estupefacientes.
- Seis personas aprehendidas por infringir la Ley 7269 de control, prevención, erradicación de la violencia en el deporte, varias con antecedentes penales.
- Cincuenta y dos personas verificadas con la prueba del alcotest positivo.
- Siete personas trasladadas y registradas por intentar ingresar petardos en el interior del estadio.
- Treinta trabajadores informales y cuidacoches registrados y verificados, varios con antecedentes penales.
Lea más: Gastón Olveira, figura del clásico, tapando dos penales a Jonatan Torres
Durante los procedimientos fueron incautadas varias prendas de vestir, 50 bengalas, latas de humo, varias banderas, entre otros.
Los procedimientos se realizaron en coordinación con la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Asunción, en conjunto con las distintas Comisarías de la jurisdicción.
Todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, señala el informe de la Policía Nacional.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy