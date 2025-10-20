Pedro Juan Caballero: matan a tiros a un hombre en estacionamiento de un shopping

De acuerdo con los primeros datos recabados, el hombre blanco del mortal ataque se disponía a abordar su vehículo en el estacionamiento del Shopping cuando repentinamente aparecieron los criminales que luego acabaron con su vida.

Los sicarios se movilizaban en un automóvil para perpetrar el atentado, según refirieron algunos testigos

La víctima fatal del ataque de sicarios fue identificada como Jonhatan Medeiro da Fonseca, brasileño de 36 años, quien era pasajero de una camioneta cuyo conductor resultó herido durante la balacera.

Medeiro tenía antecedentes penales por estafa y clonación de tarjetas en territorio brasileño. Otra referencia es que activaba en política en la ciudad de Cnel. Sapucaia, fronteriza con Capitán Bado, y fue candidato a concejal en aquel distrito en el 2024.

El hombre contaba con una cédula de identidad paraguaya.

El herido durante el ataque es Eduardo Flor Cantaluppi, de 22 años, quien permanece hospitalizado en un centro asistencial de esta ciudad.

Fueron citados en el lugar

Según datos recabados con el entorno de una de las víctimas del ataque, los mismos fueron citados en el lugar para un negocio, sin mencionar específicamente de qué se trata.

Crimen con el sello de la mafia

El crimen ocurrido en Pedro Juan Caballero tiene todas las características de un típico acto mafioso entre narcotraficantes que habitualmente operan en zona de frontera seca entre Paraguay y Brasil.

Agentes policiales realizan la intervención de rigor mientras se investigan las posibles motivaciones de un nuevo crimen que sacude la zona.