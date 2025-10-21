Policiales

Balacera en el centro de Pedro Juan Caballero deja al menos tres heridos

Una intensa balacera se registró en la ciudad de Pedro Juan Caballero al atardecer de este martes. El violento episodio arrojó por lo menos dos heridos, según datos preliminares y agentes policiales trabajan para determinar las posibles circunstancias del hecho.

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 19:22
Uniformados policiales frente al hospital donde fue trasladado uno de los heridos del tiroteo.
Un tiroteo ocurrió hoy a las 18:30 aproximadamente en las calles Cerro León y Carlos Domínguez del centro de Pedro Juan Caballero.

Durante la balacera resultaron heridos Luis César Argüello, alias “Anguja”, quien sería el objetivo de los atacantes. También resultó herido Víctor Manuel Benítez y un menor de 15 años con iniciales E.G.A.

Los dos últimos serían víctimas colaterales teniendo en cuenta que no tenía nada que ver con lo ocurrido, sino que simplemente estaba cerca de la escena de la balacera.

Persecución policial para capturar a criminales

Desde la Policía Nacional informaron que tras lo ocurrido se inició una persecución para tratar de capturar a los responsables de la balacera.

Asimismo, es el tercer atentado en poco más de 24 horas en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

