Balacera en el centro de Pedro Juan Caballero deja al menos tres heridos

Un tiroteo ocurrió hoy a las 18:30 aproximadamente en las calles Cerro León y Carlos Domínguez del centro de Pedro Juan Caballero.

Durante la balacera resultaron heridos Luis César Argüello, alias “Anguja”, quien sería el objetivo de los atacantes. También resultó herido Víctor Manuel Benítez y un menor de 15 años con iniciales E.G.A.

Los dos últimos serían víctimas colaterales teniendo en cuenta que no tenía nada que ver con lo ocurrido, sino que simplemente estaba cerca de la escena de la balacera.

Persecución policial para capturar a criminales

Desde la Policía Nacional informaron que tras lo ocurrido se inició una persecución para tratar de capturar a los responsables de la balacera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, es el tercer atentado en poco más de 24 horas en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Lea más: Nuevo caso de sicariato en PJC deja una persona muerta y otra herida