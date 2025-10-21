Incautan psicotrópicos sin respaldo documental en farmacia del Mercado 4

La Dirección de Registro y Fiscalización de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizó un procedimiento de control en un establecimiento farmacéutico operativo en el Mercado 4, donde se constataron graves incumplimientos administrativos en el manejo de medicamentos sometidos a control especial.

Durante la verificación en “Farmacia Amigo” no fueron presentadas la planilla de informe mensual, el libro de drogas ni el formulario de autorización de compras, documentación obligatoria para la trazabilidad de psicotrópicos.

Indican que por la ausencia total de documentos de ingreso y adquisición, los productos incautados podrían corresponder a mercancía de contrabando.

Lea más: Video: Senad destruye “megabase narco” en Caazapá

Medicamentos incautados

492 blíster de Alprazolam 0,5 mg.

26 blíster de Alprazolam 2 mg.

28 blíster de Alprazolam 1 mg.

182 blíster de Clonazepam 0,5 mg.

El procedimiento se llevó a cabo con apoyo operativo de la Dirección de Operaciones Urbanas (DOU) y bajo dirección del Ministerio Público, en el marco de la política de control estricto para evitar el desvío de psicotrópicos al circuito ilegal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy