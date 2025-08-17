Video: Senad destruye “megabase narco” en Caazapá

Como parte del operativo “Apepu” en el Parque Nacional de Caazapá, con acompañamiento del fiscal antidrogas César Martínez y agentes dela Senad, se incautaron 1.652 kilos de marihuana y se detectaron campamentos de acopio junto a otras evidencias.
Según la secretaría antidrogas, en el lugar operaba una “megabase narco” al tratarse de una estructura criminal de gran escala para producir y acopiar marihuana en una zona de reserva natural.
El peso de la droga fue de 1.275 kilogramos de marihuana picada distribuidos entre 86 bolsas, 18 paquetes tipo “capullos” envasados al vacío y una carpa extendida. También se detectaron 477 kilos de marihuana prensada que estaban entre 596 panes y seis bloques sin embalar.
El peso total fue de 1,752 kilos y el “impacto” para la estructura narco rondaría los 262.000 dólares americanos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Destruyen pistas clandestinas utilizadas por marihuaneros en el Parque Nacional Paso Bravo, Concepción
Evidencias incineradas
Además de la droga y los campamentos, se localizaron dos depósitos de acopio, cinco prensas rústicas, cuatro gatos hidráulicos, dos generadores, cintas de embalaje, una zaranda grande, 16 zarandas chicas, una máquina envasadora al vacío, una fumigadora, un molino picador, colchones, víveres y enseres.
Asimismo, se extrajeron muestras de la marihuana incautada y se incineraron todas las evidencias restantes.
Lea más: Incautan casi dos toneladas de marihuana en bus que llevaba 21 pasajeros paraguayos