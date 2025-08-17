Video: Senad destruye “megabase narco” en Caazapá

En un operativo conjunto entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, agentes destruyeron más de 1.700 kilos de marihuana en el Parque Nacional Caazapá. El operativo fue denominado como “Apepu” y para los intervinientes el lugar correspondía a una “megabase narco”