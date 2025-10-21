Senad insta a la ciudadanía a denunciar microtráfico: estos son los números a los que llamar

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) emprende una campaña para promocionar sus líneas telefónicas para recibir denuncias ciudadanas relacionadas con el microtráfico de estupefacientes en zonas urbanas.
La Senad dispone de distintas telefónicas para recibir denuncias sobre microtráfico que son distintas según las zonas de las que esas denuncias provengan.
Una línea, la (0962) 350 695 corresponde a la “Zona 1”, que abarca a Asunción, Lambaré, Villa Elisa, Ñemby y varias otras localidades del departamento Central; mientras que la línea (0962) 350 696 corresponde a la “Zona 2″ de Luque, Limpio, Mariano Roque Alonso, Areguá, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá y otros distritos cercanos.
Lea más: Tacuatí: Senad desmantela centro de acopio de marihuana “skunk”
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
También existe una línea dedicada para el interior del país: (0962) 350 697.
Denuncias confidenciales
En conversación con ABC Cardinal, el ministro titular de la Senad, Jalil Rachid, explicó que para hacer una denuncia no es necesario que el denunciante informe su identidad o número de cédula a la Senad.
Una vez recibida una denuncia, la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad trabaja para determinar si la denuncia es real y si amerita la realización de un operativo, explicó.
Lea más: Detienen a una mujer por presunto microtráfico en Pedro Juan Caballero
El ministro Rachid afirmó que un importante número de los operativos recientes contra el microtráfico que ha llevado a cabo la Senad se originaron en denuncias telefónicas.