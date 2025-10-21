Senad insta a la ciudadanía a denunciar microtráfico: estos son los números a los que llamar

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, dijo que su institución ha podido realizar muchos de sus procedimientos contra el microtráfico recientes gracias a información de la ciudadanía recibidas por las líneas de denuncia habilitadas por la entidad antinarcóticos.