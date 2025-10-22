Conductor se habría quedado dormido y choca contra columna de ANDE

A las 02:00 aproximadamente, la Policía Nacional recibió el reporte de un accidente de tránsito ocurrido sobre la avenida Bruno Guggiari, en Asunción. Un conductor impactó de forma frontal contra una columna de la ANDE y su vehículo quedó incrustado en la misma.

Al llegar los bomberos voluntarios, encontraron al hombre atrapado por el cinturón dentro del vehículo, aunque lúcido y con dolor en la zona abdominal.

El hombre resultó sin heridas de gravedad, solo con escoriaciones producidas por el cinturón de seguridad.

Conductor se habría dormido al volante

Según declaró ante la Policía, perdió el control del vehículo tras quedarse dormido al volante.

El vehículo quedó prácticamente destruido en su parte frontal tras el fuerte impacto.