¿Qué hará la Policía ante la prohibición de Halloween en Caapucú?

El comisario Juan Agüero, vocero designado por la Comandancia de la Policía Nacional para hablar sobre las prohibiciones en Caapucú, afirmó que la Policía no puede evitar ni controlar fiestas de Halloween ni disfraces, independientemente de las resoluciones municipales.

“La Policía no está para intervenir en una fiesta, a no ser que haya un hecho punible. Que haya una fiesta o alguien se disfrace no es delito. No podemos intervenir de ninguna manera”, enfatizó.

Agüero recordó que el artículo 175 de la Constitución Nacional establece que la Policía debe preservar la seguridad interna, no prohibir expresiones culturales o religiosas.

“Nuestra misión es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. No podemos impedir disfraces ni fiestas, aunque sean de brujas o de Satanás”, añadió.

¿Qué pasa si actúa la Policía Municipal?

Ante la posibilidad de que la Policía Municipal retenga a ciudadanos por participar en Halloween, el comisario fue tajante en señalar que van a defender el cumplimiento de la Constitución.

“En este caso, tenemos que aplicar lo que dice la ley. La Constitución es la madre de todas las leyes y tenemos que aplicar lo que dice, como funcionario policial, al que esté violando la ley, tengo que hacer cumplir, no hay de otra”, manifestó.

Polémica prohibición

La decisión del intendente generó críticas en redes sociales, especialmente entre jóvenes que consideran la medida como un acto de censura cultural. Otros sectores respaldan la resolución por motivos religiosos.

En redes ya circulan invitaciones para una aparente gran fiesta que se organiza en la plaza central de la ciudad. Mientras tanto, la Policía Nacional aseguró en ABC TV que no participará de controles municipales que vulneren derechos ciudadanos y asegura que solo actuará para garantizar el orden público.