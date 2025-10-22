San Lorenzo: motociclista murió tras ser atropellado por un camión

Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró este miércoles, alrededor de las 05:30, en la Ruta PY02 esquina Pastora Céspedes, según el informe de la Comisaría 15ª Central–Barcequillo.

La víctima fatal fue Henso Luis Giménez Molinas (54), quien trabajaba como guardia de seguridad en la zona.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta y se dirigía hacia su vivienda en la ciudad de Capiatá cuando ocurrió el accidente.

La versión del conductor

El otro vehículo involucrado fue un tractocamión conducido por Juan Walberto González Amarilla (41).

El chofer relató que se desplazaba por la Ruta PY02 con dirección a San Lorenzo y, al girar hacia la calle Pastora Céspedes, escuchó un fuerte golpe en la parte trasera del vehículo. Al detener la marcha, constató que un motociclista había caído y quedó atrapado bajo las ruedas del camión.

El comisario Roberto Insaurralde indicó que “presumiblemente, el motociclista intentó adelantarse por el carril derecho, momento en el que el conductor del tractocamión no se percató de su presencia y el motociclista terminó bajo sus ruedas”.

El médico forense Luis Prats determinó como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico severo.