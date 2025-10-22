Video: así cayeron “Cara de guerra” y “Chin chin” en la Chacarita

Un hombre de 20 años de edad falleció por disparos de arma de fuego y un menor de 15 años fue herido en un incidente ocurrido en la noche de ayer en el barrio Ricardo Brugada de Asunción.

“Ayer tuvimos un homicidio ocurrido en el sector de La Chacarita, sindicado como autores a dos conocidos del ámbito delincuencial, Omar Escobar (18), alias ‘Cara de guerra’, y Patricio Meza Delgado (21), alias ‘Chin Chin’”, comentó el comisario general Juan Agüero.

Estas dos personas fueron detenidas hoy en jurisdicción de la Comisaría 24, en un procedimiento realizado por la Comisaría Quinta de Asunción, la Comisaría 21 de Asunción, la Comisaría Primera y la Comisaría 24.

El comisario general relató que llegaron a estos supuestos delincuentes a través de fuentes que estuvieron recabando información, así como datos a través de videos. “Esta gente estaba siendo buscada por varios hechos delictivos y ahora ya están a cargo de la Justicia”, precisó.

Al momento de la aprehensión, una mujer -menor de edad- estaba en la casa y fue demorada en supuesto grado de complicidad.

“Ellos manifestaron que estuvieron presentes ayer, y uno de ellos fue el que, como ellos manifestaban, se adelantó del otro y le disparó (dando a entender que fue en defensa)”, indicó Juan Agüero, quien mencionó que “Chin Chin” podría ser el autor del disparo.

Al momento de la aprehensión, señalaron que el arma ya estaba en el suelo, por lo que no podrían determinar de quién se habría caído.

Por su parte, Víctor Presentado, comisario de la Comisaria Quinta, manifestó que el día de ayer no lograron detener a estas dos personas, ya que un grupo de vecinos interrumpieron el trabajo de la Policía.