Atentado en centro comercial de PJC: allanan vivienda de la que salió el vehículo de los sicarios

Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay con el apoyo de otras dependencias de la institución realizaron un allanamiento el miércoles en horas de la noche. La operación se llevó a cabo en el barrio General Genes de la ciudad de Pedro Juan Caballero; durante la intervención se procedió a la incautación de un dispositivo de almacenamiento de imágenes (DVR), 16 entradas de videocámara y un abrigo, según informaron los intervinientes. El procedimiento se realizó en el marco investigativo del brutal ataque ocurrido el lunes último en el estacionamiento de un shopping de esta ciudad y en el que perdió la vida Jonathan Medeiro da Fonseca (36), tras recibir 16 disparos.

Seguimiento de la ruta de los sicarios

Desde la Policía Nacional, manejan la teoría de que el vehículo utilizado por los sicarios, salió de la vivienda recientemente allanada ese lunes, es decir, los sicarios se encontraban en esa vivienda el lunes, salieron en el automóvil para dirigirse hasta el estacionamiento de un centro comercial y acabar con la vida de Medeiro. Según los investigadores, esa teoría estaría sustentada en el seguimiento de la ruta de los sicarios llevado a cabo mediante el procesamiento de imágenes. Datos en cuanto a la identidad de sospechosos de ordenar y ejecutar el crimen no han sido revelados por la Policía Nacional.

Antecedentes del caso

El pasado lunes a las 13:30 horas aproximadamente, sicarios atacaron con pistolas a Jonathan Medeiro da Fonseca (36), un brasileño con frondosos antecedentes penales, quien murió en el acto. Durante el episodio resultó herido su secretario de nombre Eduardo Flor Cantaluppi (22). Tras perpetrar el crimen los autores huyeron del lugar y no fueron localizados hasta el momento.

