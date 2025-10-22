Atentado en Pedro Juan Caballero: fallece una de las víctimas colaterales

Una de las víctimas colaterales de la balacera registrada el martes último en Pedro Juan Caballero, murió este miércoles en el Hospital Regional de esta ciudad. El fallecido fue identificado como Víctor Manoel Benites, brasileño de 46 años.

Benites había recibido los disparos durante un atentado ocurrido en la vía pública cuando estaba haciendo compras en una casa de repuestos para motocicletas, ubicada en General Bruguez casi Yegros, la zona en que se inició el tiroteo que luego siguió por varias calles.

El tiroteo había dejado tres heridos

El último atentado ocurrido en Pedro Juan Caballero tuvo como objetivo de los sicarios a Luis César Argüello, de 44 años, quien sobrevivió y lucha por su vida en un sanatorio privado.

Otro de los heridos fue un adolescente de 15 años que cruzaba la calle en el momento y Víctor Manoel Benites, de 46 años, quien se encontraba en una casa de repuestos de motocicletas cuando también fue alcanzado por las balas.

Este último no resistió las heridas y falleció este miércoles en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

La balacera que derivó en la muerte de Benites fue el tercer atentado en poco más de 24 horas ocurrido en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Desde la Policía Nacional aún no brindaron información sobre avances en materia investigativa de ninguno de los tres casos registrados.