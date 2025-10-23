Policiales

Ejecutan allanamientos tras sucesivos ataques de sicarios en Pedro Juan Caballero

PEDRO JUAN CABALLERO. Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay realizan varios allanamientos simultáneos en búsqueda de evidencias y los autores materiales de los últimos ataques de sicarios ocurridos en esta ciudad.

Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 06:25

En el marco de los allanamientos en Pedro Juan Caballero, los investigadores cuentan con el apoyo de agentes de varias otras dependencias. Hasta el momento no se reportan detenidos.

Noticia en desarrollo.