Impactante video: estudiantes en moto sufren accidente en Cambyretá

Un grave accidente de tránsito se registró este jueves, pasado el mediodía, sobre la calle República Argentina, en el barrio Arroyo Porã de Cambyretá, Itapúa.

Una motocicleta embistió a gran velocidad contra un automóvil que les salió al paso, al momento en que maniobraba para ingresar a la avenida. Al mando del rodado se encontraba Griselda Noemí Amarilla, de ocupación docente.

“En ese momento, la conductora del vehículo manifestó que se estaba dirigiendo a su lugar de trabajo, que sería una escuela. En el momento en el que estaba ingresando a la calle República Argentina, es impactada por el motociclista”, comentó el comisario Gustavo Garay, jefe de la comisaría 115 de Arroyo Porã.

Los ocupantes, ambos estudiantes y que se dirigían a un colegio ubicado a dos kilómetros del lugar del hecho, salieron “volando” del biciclo a raíz del impacto y resultaron heridos, principalmente el acompañante, quien no tenía casco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ambas personas fueron trasladadas hasta el Hospital General de Itapúa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Motociclista muere tras accidente con otra moto sobre el viaducto de República Argentina

El video muestra que el conductor de la motocicleta se levantó, dio varios pasos al rededor de la moto y hasta se sacó el caso, dando señales de que en principio no habría recibido golpes de gravedad.

En el caso de su acompañante, que impactó de lleno contra el pavimento luego de dar varias vueltas en el aire, quedó inmóvil en el suelo.

Según el reporte médico, se encuentra con un traumatismo de craneoencefálico y una fractura expuesta del fémur del lado izquierdo.