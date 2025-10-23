Presunto fratricidio: hombre supuestamente mató con escopeta a su hermano en Caazapá

En horas de la tarde del miércoles se produjo un homicidio en la compañía Cerrito del distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, donde un hombre fue asesinado con un disparo de escopeta supuestamente efectuado por su propio hermano.

El informe policial sobre el hecho identifica a la víctima fatal como Juan Carlos Miranda Cuba (33 años), agricultor, quien recibió un disparo de escopeta en el pecho, con orificios de entrada y salida.

La Policía Nacional busca como supuesto autor del crimen al hermano del fallecido, Calixto Miranda Cuba (37), quien se encuentra prófugo y con ubicación desconocida.

Según comentó una fuente policial a ABC Color, el incidente ocurrió alrededor de las 17:30.

Los hechos, según una testigo

Una mujer, pareja del supuesto victimario, declaró a la Policía que ella se dirigía, acompañada de sus hijos menores de edad, a la casa de un vecino para ayudar a moler maíz para ganado cuando se encontró con Juan Carlos Miranda, quien supuestamente la despojó de su teléfono celular y la agredió físicamente cuando esta se negó a desbloquear el dispositivo.

Siempre según el informe policial, los hijos de la mujer acudieron a informar a Calixto Miranda de lo ocurrido y este, armado con una escopeta, fue hasta la casa de su hermano a reclamarle su actitud agresiva, ante lo cual presuntamente se produjo un forcejeo durante el cual Calixto disparó contra su hermano.

La Policía incautó del lugar del crimen la escopeta supuestamente utilizada por el presunto victimario, además de dos machetes y una guadaña.