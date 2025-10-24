Realizan allanamientos simultáneos en Pedro Juan Caballero

Una de las casas allanadas es el lugar del que salió el automóvil Fiat Fastback color gris, en el que se desplazaban los presuntos sicarios que atentaron contra César Luis Argüello, alias Anguja, según los investigadores. Otro de los locales allanados es un taller mecánico de vehículos.

Cabe recalcar que en el atentado al que sobrevivió Argüello, falleció una víctima colateral identificada como Vitor Manoel Benites, brasileño (46).

Desde la Policía Nacional se reportó que se llegó a una vivienda y se pudo verificar que el vehículo salió de allí para perpetrar el sicariato. En ese sentido, se va a indagar si la propietaria tiene vinculación o no con los supuestos autores.

Los elementos encontrados demuestran que los presuntos autores salieron del lugar. “Vamos a analizar los elementos. Estamos incautando celulares, sistema VDR. Vamos a analizar y vamos a tener un panorama de quienes pudieron estar pernoctando en el lugar”, expresó el comisario Hugo Grance, jefe de investigaciones de la región.

En el momento del allanamiento no se encontraron personas, posteriormente, se presentó la propietaria de la vivienda. La misma colaboró con varios elementos, según resaltó.

Según expresó el uniformado, la línea investigativa se está desarrollando de buena manera, y que debe tener su tiempo. En este caso, ninguno de los sicarios está siendo identificado.