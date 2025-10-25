Sicariato en PJC: hallan incinerado el auto utilizado para un atentado

El automóvil de la marca Fiat Fastback, que según los investigadores fue utilizado para perpetrar el atentado contra Luis César Argüello, alias “Anguja” el martes último, fue encontrado este sábado, completamente incinerado en un camino vecinal de la colonia Fortuna Guazú, distrito de Zanja Pytã, Departamento de Amambay, a unos 30 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El hallazgo se registró a horas de que los investigadores hayan localizado y allanado el lugar del que salió el rodado para perpetrar el atentado en su momento. En medio de la balacera de aquel martes 21 de octubre, había resultado gravemente herido una víctima colateral, de nombre Vitor Manoel Benites, un mecánico brasileño que compraba repuestos para motos y quien horas después falleció en un hospital.

Anguja sobrevivió

El atentado contra Luis César Argüello fue el último de los tres casos sucesivos de sicariato ocurridos en Pedro Juan Caballero. El hecho ocurrió el martes 21 de octubre a las 18:00 horas aproximadamente, “Anguja” sobrevivió al ataque, llegó a un sanatorio donde fue operado y permanece internado bajo fuerte dispositivo de seguridad.

El viernes último, agentes policiales allanaron un taller ubicado en el barrio General Genes de Pedro Juan Caballero, que según los investigadores fue el sitio del que salió el vehículo hoy incinerado para realizar el ataque.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Atentado en centro comercial de PJC: allanan vivienda de la que salió el vehículo de los sicarios

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El propietario del establecimiento allanado, identificado como Darío Crispín Sánchez Bareiro, cayó en contradicciones y fue detenido por los intervinientes, según informó posteriormente la Policía Nacional.