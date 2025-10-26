Presunto ladrón saltó de un segundo piso al huir y se lesionó

José Marcos González, de 42 años de edad, fue aprehendido luego de ser pillado intentando robar dentro de un departamento ubicado en Villa Elisa.

El dueño del departamento descubrió al sospechoso dentro de su departamento, por lo que dio aviso a los agentes de la Comisaría 17 Central, de San Isidro, Lambaré.

Al llegar los agentes, ingresaron con el dueño al departamento y el sospechoso intentó huir.

En su intento de escape, saltó desde el segundo piso a un pasillo. Debido a la altura del departamento, se lesionó, por lo que no pudo escapar y fue aprehendido por los agentes.

Detenido con antecedentes

Según los registros de la Policía Nacional, el aprehendido cuenta con antecedentes por hurto agravado, robo y tentativa de hurto, y ahora fue aprehendido por supuesta tentativa de hurto domiciliario.

Tras lesionarse, fue trasladado al Hospital de Trauma bajo custodia policial.