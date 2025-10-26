Un herido en enfrentamiento entre internos de la cárcel de Tacumbú

El Ministerio de Justicia informó que ayer se registró un enfrentamiento entre personas privadas de su libertad en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción, que fue controlado por funcionarios penitenciarios sin “mayores consecuencias”.
Según un comunicado del Ministerio de Justicia, el incidente tuvo lugar alrededor de las 19:50 e involucró a internos de los pabellones “Rancho Alta” y “Pabellón Nuevo”.
Intervinieron agentes penitenciarios apoyados por efectivos antimotines de la Policía Nacional y el incidente se saldó con una persona herida por un balín de goma, quien permanece bajo observación médica, pero cuyas heridas no revisten gravedad, según el Ministerio de Justicia.
Una requisa realizada luego del enfrentamiento en ambos pabellones mencionados resultó en la incautación de varios cuchillos de fabricación casera.