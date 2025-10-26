Policiales

Un herido en enfrentamiento entre internos de la cárcel de Tacumbú

Una persona resultó herida - sin gravedad - cuando agentes penitenciarios y de la Policía suprimieron ayer, sábado, un enfrentamiento entre personas privadas de su libertad de distintos pabellones de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

26 de octubre de 2025 - 11:22
Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia informó que ayer se registró un enfrentamiento entre personas privadas de su libertad en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción, que fue controlado por funcionarios penitenciarios sin “mayores consecuencias”.

Según un comunicado del Ministerio de Justicia, el incidente tuvo lugar alrededor de las 19:50 e involucró a internos de los pabellones “Rancho Alta” y “Pabellón Nuevo”.

Intervinieron agentes penitenciarios apoyados por efectivos antimotines de la Policía Nacional y el incidente se saldó con una persona herida por un balín de goma, quien permanece bajo observación médica, pero cuyas heridas no revisten gravedad, según el Ministerio de Justicia.

Una requisa realizada luego del enfrentamiento en ambos pabellones mencionados resultó en la incautación de varios cuchillos de fabricación casera.