El nuevo “rey de los tortoleros” vuelve a caer en Luque

Agentes del Departamento de Control de Automotores (DISA) detuvieron a Isaías Ramón Ramírez Gamarra y Ramón Antonio Ramírez Espínola, durante el cumplimiento de una orden de allanamiento.

El operativo se realizó sobre las calles Mangoty y Felipe Santacruz, en el barrio América, cuando los sospechosos intentaron huir y se realizó una breve persecución con disparos.

Lea más: Cae en Luque el nuevo “rey de los tortoleros”

Uno de los detenidos resultó herido al enfrentarse a los agentes, según el informe policial. En el lugar se recuperaron cinco vehículos de alta gama denunciados como hurtados, además de cajas fuertes, herramientas y prendas de vestir presuntamente utilizadas en los atracos. Todo fue remitido al Ministerio Público.

Un viejo conocido de la Policía

Ramírez Gamarra, sindicado como el nuevo “rey de los tortoleros”, ya había sido aprehendido en junio de este año por un caso de hurto. En esa ocasión se le incautó un Mercedes Benz, varios teléfonos celulares y documentos vinculados a otros hechos delictivos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Tortoleros” arrestados en Areguá

Su historial delictivo se remonta a varios años. En 2018, fue arrestado en San Lorenzo tras sustraer G. 5.000.000 de un vehículo. Aquel entonces contaba con arresto domiciliario, aunque gozaba de permiso judicial para trabajar durante el día.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, Ramón Antonio Ramírez Espínola, fue aprehendido en 2016 en Areguá. El hombre era buscado por golpes en los municipios de San Cristóbal y General Aquino, así como por el mortal atraco en el que perdió la vida su cómplice Nelson Gustavo López, alias Yakaré Po.

Una herencia criminal

La trayectoria delictiva parece correr en la familia. En 2018, durante un allanamiento en Areguá, fue encontrado el padre de Isaías, Reinaldo Ramírez Espínola, quien cumplía prisión domiciliaria tras ser procesado por atacar un vehículo estacionado.