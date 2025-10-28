Policiales

Automóvil embiste contra ambulancia que trasladaba a un paciente al Hospital del IPS

El chofer de una ambulancia que trasladaba al mediodía de hoy a un señor con problemas de salud al hospital central de Instituto de Previsión Social (IPS), sufrió lesiones leves al ser impactado en el costado derecho por un auto en la intersección de las calles Iturbe y Azara, pleno centro de Asunción. A raíz del impacto, el conductor del vehículo auxilio perdió el control y fue a chocar contra un auto que se había encostado para darle paso.

Por ABC Color
28 de octubre de 2025 - 14:54
El Kia Picanto blanco quedó sobre la vereda dereca de la calle Azara tras impactar contra la ambulancia, que fue a parar contra el auto Toyota Auris negro, cuyo chofer se había encostado en la bocacalle para darle paso.
El Kia Picanto blanco quedó sobre la vereda dereca de la calle Azara tras impactar contra la ambulancia, que fue a parar contra el auto Toyota Auris negro, cuyo chofer se había encostado en la bocacalle para darle paso.ARCENIO ACUÑA

Poco después de las 12:00 de hoy, la ambulancia Mercedes Benz con matrícula AAHX 525 de la firma Epem, que estaba al mando de Ever Patiño Ramírez (36), circulaba con las balizas y la sirena prendidas por la calle Iturbe con destino al IPS Central, donde trasladaba a Fernando Rocholl (85), quien aparentemente iba con respiración asistida.

El paciente iba acompañado de su hija Gretel Rocholl (55).

Los paramédicos proceden a trasladar al paciente de la ambulancia chocada a otra que vino al sitio para completar el viaje.
Los paramédicos proceden a trasladar al paciente de la ambulancia chocada a otra que vino al sitio para completar el viaje.

Pero en el momento en que la ambulancia cruzaba la intersección de la calle Azara, el automóvil Kia Picanto blanco, con matrícula AACL 880, que estaba al mando de Nicolás Pereira, lo embistió en su lateral derecha. Por alguna razón el chofer del Picanto no escuchó la sirena y antes que parar la marcha para dar paso al vehículo de auxilio, lo chocó.

Paciente fue trasladado de una ambulancia a otra bajo llovizna

A raíz de la violencia del impacto, el chofer de la ambulancia perdió el control y fue a parar contra un automóvil Toyota Auris negro, con matrícula WAFS 304, cuyo conductor se había encostado y estacionado en la esquina, precisamente para darle paso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ambulancia con paciente pediátrico choca contra camioneta en Villa Morra

A raíz del percance, el paciente de 85 años tuvo que ser traslado bajo una pertinaz llovizna a otra ambulancia de la misma empresa, para continuar su viaje al Hospital del IPS.

En tanto que Gretel, quien iba de acompañante entró en pánico a raíz del accidente por lo que fue derivada a un centro asistencial privado, al igual que el chofer Ever Patiño Ramírez, según informaron fuentes de la comisaría 3° de Asunción, que intervinieron en el hecho.