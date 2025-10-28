Automóvil embiste contra ambulancia que trasladaba a un paciente al Hospital del IPS

Poco después de las 12:00 de hoy, la ambulancia Mercedes Benz con matrícula AAHX 525 de la firma Epem, que estaba al mando de Ever Patiño Ramírez (36), circulaba con las balizas y la sirena prendidas por la calle Iturbe con destino al IPS Central, donde trasladaba a Fernando Rocholl (85), quien aparentemente iba con respiración asistida.

El paciente iba acompañado de su hija Gretel Rocholl (55).

Pero en el momento en que la ambulancia cruzaba la intersección de la calle Azara, el automóvil Kia Picanto blanco, con matrícula AACL 880, que estaba al mando de Nicolás Pereira, lo embistió en su lateral derecha. Por alguna razón el chofer del Picanto no escuchó la sirena y antes que parar la marcha para dar paso al vehículo de auxilio, lo chocó.

Paciente fue trasladado de una ambulancia a otra bajo llovizna

A raíz de la violencia del impacto, el chofer de la ambulancia perdió el control y fue a parar contra un automóvil Toyota Auris negro, con matrícula WAFS 304, cuyo conductor se había encostado y estacionado en la esquina, precisamente para darle paso.

A raíz del percance, el paciente de 85 años tuvo que ser traslado bajo una pertinaz llovizna a otra ambulancia de la misma empresa, para continuar su viaje al Hospital del IPS.

En tanto que Gretel, quien iba de acompañante entró en pánico a raíz del accidente por lo que fue derivada a un centro asistencial privado, al igual que el chofer Ever Patiño Ramírez, según informaron fuentes de la comisaría 3° de Asunción, que intervinieron en el hecho.