Capitán Bado: capturan a brasileños buscados por homicidio y narcotráfico en su país

Un procedimiento realizado por el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Capitán Bado en la mañana de este martes permitió la captura de dos ciudadanos brasileños sobre los que pesaban órdenes de captura en su país. Los mismos fueron identificados como Bruno Caiki Berto Santos, de 26 años, con orden de captura por tráfico de drogas y Felipe Leite Dos Santos, de 30 años, con antecedentes penales por casos de hurto y orden de captura por homicidio. Del poder de los privados de libertad se incautó un total de 6 aparatos celulares que serán sometidos a pericia según los intervinientes.

Captura fue posible gracias a “fuentes humanas”, afirma jefe policial

El comisario Nicolás Flecha, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Capitán Bado, señaló que los agentes a su cargo llegaron hasta el lugar allanado gracias a fuentes humanas. “Tuvimos la información de fuentes humanas, hicimos un trabajo de inteligencia, allanamos y pudimos ejecutar”, indicó el jefe policial quien agregó que se está haciendo una verificación con sus pares de Brasil para determinar si los ahora capturados forman parte o no de algún grupo criminal organizado. Agregó que los detenidos serían expulsados de nuestro país en las próximas horas.

El procedimiento se realizó este martes por la mañana en Teniente Fariña y Lomas Valentinas del barrio Primavera de la ciudad de Capitán Bado.

