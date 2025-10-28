Interpol: cayó sistema de búsqueda automática en Paraguay

Interpol, parte de la Policía Nacional, informó esta mañana, a través de un comunicado, que su Sistema de Búsqueda Automática (SBA) está fuera de servicio a causa de problemas técnicos.

“Debido a circunstancias técnicas, el sistema SBA (Sistema de Búsqueda Automática) de Interpol se encuentra actualmente fuera de funcionamiento”, señala.

El anuncio implica que no podrán realizarse búsquedas automáticas de personas o vehículos hasta nuevo aviso, según detalla el comunicado oficial emitido por la Administración de la OCN-Asunción.

Interpol pide comprensión y colaboración

“Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar y les aseguramos que estamos trabajando para restablecer el servicio lo antes posible”, añade el comunicado.

Según confirmaron fuentes de ABC, la interrupción del sistema se produjo ayer a las 7:30, momento en que dejaron de operar las consultas automáticas de Interpol. Al parecer, el servicio sigue inactivo hasta hoy.

Averías en Lyon, Francia

Tras la publicación, el comisario Juan Fretes, vocero de Interpol-Asunción, reveló que la causa del problema se debe a un inconveniente en la sede central de la organización, ubicada en Lyon, Francia.

“La Secretaría General de Interpol en Lyon sufrió ciertas averías que hicieron que la línea de conexión de Paraguay se viera afectada. No es un tema técnico de Paraguay, es una falla técnica desde Lyon, en Francia”, explicó.

Fretes aseguró que no existe vía libre para que los criminales puedan salir o ingresar al país a través de los pasos migratorios que utilizan el sistema SBA. “En el sentido de que haya luz verde para los fugitivos, de ninguna manera. Estamos utilizando un sistema de soporte con la Secretaría Regional de Interpol en Buenos Aires. Nos brindaron un usuario de contingencia mientras se restablece el sistema”, precisó.

El vocero confirmó además que ya pasaron 24 horas desde que el sistema dejó de funcionar. Agregó que la intención es restablecerlo en el menor tiempo posible, aunque aclaró que las tareas están siendo llevadas a cabo por funcionarios de la sede central en Lyon.