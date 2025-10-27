Accidente de tránsito deja lesionados y daños materiales en Villa Florida

Alrededor del mediodía de este lunes se registró un accidente a la altura del kilómetro 172 de la ruta PY01, en la jurisdicción del distrito de Villa Florida, en el departamento de Misiones, protagonizado por dos vehículos de gran porte.

Los vehículos involucrados son un camión Scania color blanco con acoplado color rojo, propiedad de Jorge Lázaro Paniagua, domiciliado en la ciudad de Ypané, departamento Central, conducido en el momento por Francisco Javier Olazar Cardozo, de 50 años, con licencia profesional Categoría “A”, expedida por la Municipalidad de Asunción, domiciliado en San Juan Bautista, Misiones.

Mientras, el segundo camión, que también es de gran porte, una Scania color rojo con casa rodante color blanco, propiedad de José Luis Domínguez Moreno, domiciliado en la ciudad de Coronel Oviedo, Caaguazú, en el momento guiado por Hugo Daniel Cristaldo Benítez, de 38 años, con registro profesional “B” Superior, domiciliado en Encarnación, Itapúa, quien resultó con lesiones leves.

Según manifestación del conductor Francisco Javier Olazar Cardozo, se desplazaba por la ruta PY01 en dirección norte cuando, al alcanzar el km 172, el otro camión Scania —que circulaba en sentido contrario— realizó una maniobra de adelantamiento.

Tras esta maniobra, la casa rodante que llevaba remolcada perdió estabilidad, zigzaguea y volcó parcialmente, retornando luego a su carril, lo que ocasionó una colisión frontal.

Como resultado, ambos vehículos sufrieron daños, quedando en posición horizontal y obstruyendo el tránsito, mientras que la casa rodante terminó recostada en la banquina opuesta. El conductor del Scania rojo fue auxiliado y trasladado en ambulancia hasta un centro asistencial.

En el lugar intervinieron bomberos voluntarios de Villa Florida y personal de la Patrulla Caminera, quien practicó la prueba de alcotest a ambos conductores, arrojando resultado negativo (0,000 mg/l).

El hecho fue comunicado al asistente fiscal Rolando Pereira, de la Unidad N° 3, quien comunicó al agente fiscal Raúl Agüero, quien dispuso que ambos vehículos sean entregados a sus propietarios en el estado en que se encuentran.