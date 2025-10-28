Sacaron más de G. 80 millones en préstamos con su cédula, denuncia enfermera de IPS

Rosa Fleitas, enfermera del IPS, comentó que extravió su cédula y con ella una persona sacó varios préstamos en diferentes financieras. Lamentó que con tanta facilidad las empresas hayan otorgado el dinero a la persona, sin antes revisar la veracidad de los datos.