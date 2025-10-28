Sacaron más de G. 80 millones en préstamos con su cédula, denuncia enfermera de IPS

Rosa Fleitas, enfermera del Instituto de Previsión Social, denunció que perdió su cédula y una persona empezó a sacar préstamos a su nombre. Comentó que hasta el momento ya sacaron más de 80 millones de guaraníes en préstamos de distintas casas comerciales.
“Yo no sabía que había extraviado mi cédula, hasta que una compañera me hizo un pago por una guardia utilizando mi alias en la cuenta de Mango, un servicio que yo no tenía habilitado. Gracias a eso me entero de que había perdido mi cédula”, comento la licenciada.
Seguido explicó que fue hasta Tu Financiera, donde se entera de que una persona sacó 1 millón de guaraníes de la aplicación de Mango con su cédula.
“En la semana, una doctora, a través de una pariente que trabaja en Financorp, me avisa que una mujer trató de sacar 10 millones de guaraníes de ahí. En ese momento me entero de que esa persona se paseaba con mi cédula sacando dinero de otras entidades”, indicó.
Rosa Fleitas sostuvo que se crearon cuentas en Oita (sacaron 7 millones de guaraníes), Credi Ágil (sacaron 30 millones de guaraníes), Credi Amigo y por último en Familiar (sacaron 30 millones y una tarjeta de crédito de 3 millones).
“¿Cómo puede ser que con tanta facilidad puedan dar un préstamo tan grande? A mí jamás me van a dar ese tipo de préstamos y a ella le dieron con tanta facilidad. Menos mal me enteré antes del mes, porque iban a comenzar a llegar las cuentas a pagar y yo no iba a saber cómo defenderme", apuntó la afectada.
Mencionó que no tuvo la ayuda necesaria por parte de las entidades para que pueda realizar su denuncia y protegerse de lo sucedido. “Lastimosamente, cayó en malas manos mi cédula”, finalizó.